Lucas Biglia rend un bel hommage à "son frère" Matías Suárez

Lucas Biglia rend un bel hommage à "son frère" Matías Suárez

L'Argentin a annoncé sa retraite à l'âge de 37 ans, après une belle carrière qui l'a vu porter les couleurs d'Anderlecht et de River Plate.

L'ancien Anderlechtois Matías Suárez a décidé de raccrocher ses crampons à l'âge de 37 ans (lire ici). On se souviendra de lui comme d'un joueur technique qui, après des débuts difficiles, s'est épanoui à Anderlecht, auteur de 173 matchs et 50 buts sous le maillot mauve et blanc, entre 2008 et 2016.

L'Argentin a remporté le Soulier d'or et le titre de Footballeur professionnel de l'année en 2012 : "Il restera dans les mémoires comme l'un des attaquants les plus élégants à avoir jamais porté le maillot du RSCA", a notamment écrit le club sur X.

Départ forcé, fin houleuse

L'Argentin a remporté quatre titres nationaux en Belgique, avant un départ qui s'est avéré compliqué. Il avait d'abord échoué aux tests médicaux du CSKA Moscou, puis avait rompu unilatéralement son contrat avec le Sporting pour retourner dans son ancien club, Belgrano.

Il avait invoqué les attentats dans le métro bruxellois comme raison impérieuse : sa famille ne se sentirait plus en sécurité à Bruxelles. Suárez a toutefois été débouté et Belgrano a dû verser 1,2 million d'euros au club Mauve et Blanc.

Mais ce sont surtout les beaux souvenirs qui restent et Anderlecht a rendu hommage à Suárez sur ses réseaux sociaux. Lucas Biglia, entraîneur adjoint actuel, s'est adressé à son compatriote et l'invite à venir à Anderlecht.

Lire aussi… Mario Stroeykens en route vers un départ d'Anderlecht ? Voici les trois clubs les plus concrets

Le plus beau cadeau a été de t'avoir connu

"Matias, comme nous le savons tous, tu fais tes adieux à ce sport qui t'a tant apporté. Je tiens à te féliciter pour ta carrière. Le plus beau cadeau a été de t'avoir connu et de t'avoir eu comme coéquipier", a déclaré Biglia dans une vidéo publiée sur la page Instagram d'Anderlecht.

"Tu es une personne formidable. Un frère, un homme très modeste et un travailleur acharné. Un moment qui restera à jamais gravé dans ma mémoire est ton but à Lokeren, l'un des nombreux buts fantastiques que tu as marqués. Nous espérons te revoir bientôt, ici à Anderlecht. Ce serait un immense plaisir de te revoir", termine-t-il.

Profiter d'autres choses

L'ailier avait déclaré à El Doce TV qu'il quittait le football professionnel et l'a confirmé sur sa page Instagram. Suárez souhaite désormais consacrer son temps à ses enfants et à sa santé : "J'ai reçu des offres, mais le mieux est d'arrêter le football et de profiter d'autres choses."

