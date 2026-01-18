Colin Coosemans est furieux et blâme... Hein Vanhaezebrouck pour le penalty de La Gantoise

Aux yeux de Colin Coosemans, La Gantoise n'aurait jamais dû obtenir un penalty suite à sa sortie approximative en première mi-temps. Le gardien de but estime que les déclarations de... Hein Vanhaezebrouck après le match de Coupe ont eu une influence.

Après le quart de finale de Coupe de Belgique entre Anderlecht et La Gantoise, Hein Vanhaezebrouck, ancien entraîneur des deux équipes, n'avait pas mâché ses mots : selon lui, Marco Kana aurait dû être exclu pour sa faute en position de dernier homme.

Pour Vanhaezebrouck, cette décision arbitrale était "totalement inacceptable". Une analyse partagée par beaucoup d'observateurs, sauf bien sûr du côté du RSCA. Et après la défaite des Mauves à La Gantoise ce dimanche, Colin Coosemans a même... blâmé l'analyste pour ses propos, qui auraient selon lui influencé l'arbitrage aujourd'hui, rien que ça.

Coosemans se lâche sur l'arbitrage

"Il n'y a pas penalty selon moi. Je touche le ballon. Si c'était une tête et que j'avais fait tête contre tête dans la foulée, ça n'aurait jamais été penalty", analysait le gardien anderlechtois après la rencontre d'un air sombre.

"Mais voilà, après les déclarations de Hein Vanhaezebrouck suite au match de jeudi, on pouvait s'attendre à certaines choses", lâche ensuite Coosemans. "Les arbitres ne devraient pas faire attention à ce qui se dit dans la presse. Sans ce qui s'est passé jeudi, il n'y aurait jamais eu penalty aujourd'hui".

