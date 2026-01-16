Le cas Thorgan Hazard fait du bruit en interne : Besnik Hasi s'en mêle

Olivier Renard a plusieurs dossiers chauds à gérer à Anderlecht, notamment les prolongations de Nathan De Cat, Marco Kana et Nga Kana.

Thorgan Hazard préfère prendre son temps. Il discute d'une prolongation de contrat et il gère ça en partie avec son père. Mais le milieu offensif ne veut pas se presser. Il sait qu'il est dans une situation où il peut regarder toutes les options.

Thorgan Hazard ne fait pas une fixation sur l’argent

Bientôt âgé de 33 ans, Hazard veut encore jouer deux ou trois saisons et souhaite un contrat d'au moins deux ans. Anderlecht propose un contrat d’un an, avec la possibilité d’un deuxième si tout se passe bien.

Ce point peut se régler, car l'aspect financier n'est pas le plus important pour Hazard. Ce qui compte pour lui, c'est la durée du contrat. La nouvelle politique de transferts du club va dans un autre sens, car Olivier Renard a pour mission de recruter des joueurs avec une valeur de revente.

En clair, des joueurs plus jeunes. Mais une équipe ne peut pas être composée uniquement de jeunes de 18 ou 20 ans. C'est aussi pour ça que Besnik Hasi a décidé de s'exprimer, ce qu'il fait rarement. Il a déclaré publiquement qu'il aimerait que Hazard reste.

Hasi sait qu'Anderlecht ne lui trouvera pas de vrai remplaçant

En interne, Hasi a expliqué à quel point Hazard est important dans le vestiaire et sur le terrain. Même s'il ne réussit pas tout, un Hazard en forme est un plus.



Lire aussi… Petite révolution à Anderlecht en vue de la saison 2026-2027›

La situation financière d'Anderlecht ne permet pas d’aller chercher des joueurs expérimentés très chers. C'est plus simple de garder un joueur déjà intégré et respecté par tout le groupe.

Hazard sait qu’il trouvera un club ailleurs, mais lui aimerait rester à Anderlecht. Il pense à des destinations plus exotiques, mais avec quatre enfants et sans vouloir s'en éloigner, ce n'est pas sa priorité.