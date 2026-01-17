"Je l'ai trouvé catastrophique" : un Anderlechtois sévèrement taclé par un ancien Diable Rouge

Brandon Morren
Chafik Ouassal et Brandon Morren
| Commentaire
"Je l'ai trouvé catastrophique" : un Anderlechtois sévèrement taclé par un ancien Diable Rouge
Photo: © photonews

Marco Kana est redevenu une valeur sûre à Anderlecht, mais tout le monde n'est pas convaincu de ses capacités.

Franky Van der Elst s'interroge sur le rôle de Marco Kana et sa capacité à diriger la défense des Mauve et Blanc. Le joueur est devenu incontournable dans l'équipe d'Anderlecht après une longue absence en raison d'une blessure à la cheville. Il a effectué son retour en Coupe contre La Gantoise, avec une qualification à la clé.

Franky Van der Elst pas convaincu par Hey

Mais il s'est fait remarquer, notamment en s'en tirant de manière incompréhensible avec un carton jaune, d'une phase qui méritait plus. Bien que Kana ait réussi à se refaire une place dans l'équipe cette saison, Van der Elst estime qu'il a encore du chemin et de la marge pour s'améliorer : "Kana comme leader de la défense d'Anderlecht jusqu'en 2031, cela me laisse perplexe", confie-t-il.

Mais l'analyste est surtout frustré par un autre défenseur Mauve et Blanc : "J'ai trouvé Hey catastrophique jeudi en Coupe contre Gand. Je me suis demandé ce qu'il faisait là", a confié l'analyste et ancien Diable Rouge à Het Nieuwsblad.

Des doutes sur Kana

"Je suis content pour ce garçon et content pour le public, c'est quand même un produit de Neerpede. Mais il n'est pas exempt de tout reproche. Ce qui lui est arrivé contre La Gantoise, où il aurait dû recevoir un carton rouge... ça fait aussi partie du jeu", poursuit Van der Elst.

Lire aussi… Lucas Biglia rend un bel hommage à "son frère" Matías Suárez
Kana est très proche d'une prolongation de contrat qui est en très bonne voie avec le Sporting. Il se dit qu'il devrait resigner probablement jusqu'en 2031.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

