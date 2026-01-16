Sans surprise, Gand n'est pas ravi de l'arbitrage face à Anderlecht

La Gantoise aurait pu (dû ?) voir Marco Kana être exclu assez tôt en seconde période, et a cru égaliser avant l'intervention de la VAR. Pas étonnant, donc, que Rik De Mil pointe du doigt l'arbitrage.

Rik De Mil n'est pas du genre à passer son temps à râler sur l'arbitrage, mais après l'élimination des oeuvres du RSC Anderlecht en quart de finale de la Coupe, le coach de La Gantoise avait des choses à redire sur la prestation de Mr Laforge - et du VAR.

"Concernant le penalty, même si c'est léger, il y a sans doute faute et penalty", concédait De Mil. "Mais il y a évidemment carton rouge pour Marco Kana. Il est dernier homme et mon joueur peut alors avoir une occasion", continuait l'entraîneur des Buffalos.

De Mil "très frustré" par l'arbitrage

La justification de l'arbitre est que Michal Skoras n'était pas en possession du ballon au moment de l'intervention de Kana, et qu'il n'y avait donc pas un danger direct de but. "On nous a dit qu'il était trop loin, que Coosemans pouvait l'avoir... On trouvera de toute façon toujours une explication pour dire que ce n'était pas rouge", regrette De Mil.

À la 90e+5, Gand pensait toutefois avoir égalisé... mais une main de Max Dean a finalement été sifflée. "Si la VAR dit avoir vu un bras, je la crois", commence Rik De Mil sur ce sujet. Mais la phase était assez confuse, et certains soulignent que Colin Coosemans commet une faute.

"Ils n'ont pas vérifié un penalty potentiel pour le contact entre Skoras et Coosemans. De manière générale, nous sommes très frustrés car les décisions arbitrales n'ont pas toujours été justes", conclut le coach gantois.