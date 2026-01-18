Annoncé "trop faible" et sur le départ, Mihajlo Ilic a répondu malgré la défaite

C'était l'un des choix forts de Besnik Hasi au coup d'envoi : plutôt que de décaler Ludwig Augustinsson ou Killian Sardella dans l'axe, le coach anderlechtois a préféré aligner Mihajlo Ilic.

Mihajlo Ilic (22 ans) attendait ce moment depuis son arrivée : lui qui n'avait jusqu'ici été titularisé qu'en Coupe de Belgique face à Ninove a enfin débuté un match de championnat. Une façon de répondre aux rumeurs selon lesquelles il n'aurait "pas le niveau" pour Anderlecht, qui envisagerait de rompre son prêt.

"Je suis heureux d'avoir pu commencer ce match. J'ai donné mon maximum, mais malheureusement, le résultat n'est pas positif", regrettait le Serbe à l'interview d'après-match. Ilic lui-même, cependant, n'a pas grand chose à se reprocher.

Ilic a-t-il convaincu Hasi ?

Si Anderlecht a perdu énormément de duels dans ce match à la Planet Group Arena, Mihajlo Ilic a été assez solide face à Wilfried Kanga. Il a également réussi quelques belles passes vers l'avant, un point que son concurrent Lucas Hey doit améliorer.

"C'est l'une de mes forces et le coach le sait. J'ai tout donné. Mon avenir ? J'ignore ce qu'il en est et je ne m'en préoccupe pas, le plus important est de me donner à fond à l'entraînement pour convaincre l'entraîneur", relativisait Ilic.

Associé à l'autre "surnuméraire" Yasin Özcan en seconde période, Mihajlo Ilic n'est pas impliqué dans les buts gantois. "Nous avons un peu trop reculé après la pause", concluait-il à ce sujet. Au vu des blessures qui se multiplient en défense, peut-être le transfuge de Bologne va-t-il finalement rester à la lumière de ce qu'il a montré ce dimanche.