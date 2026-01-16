Petite révolution à Anderlecht en vue de la saison 2026-2027

Il y aura du neuf sur les maillots du RSC Anderlecht la saison prochaine. Le club va changer d'équipementier.

La stabilité n'est pas le point fort du RSCA ces dernières années, mais cette fois, ce n'est pas dans l'organigramme ou dans le noyau qu'il y aura du changement. Certains diront même que c'est un changement cosmétique... et un retour aux sources.

La Dernière Heure nous apprend en effet qu'à partir de la saison 2026-2027, le Sporting d'Anderlecht se séparera de son équipementier Joma, qui habille les Mauve & Blanc depuis 2019. Michael Verschueren veut renouer avec la tradition et Anderlecht va donc être à nouveau lié à son sponsor historique.

Adidas de retour à Anderlecht

C'est bel et bien adidas, équipementier du club de 1976 à 2019, qui va faire son retour au Lotto Park. La célèbre "marque aux trois bandes" a offert au RSCA quelques-uns de ses maillots les plus légendaires au travers des grandes années de domination du club sur le football belge.

Joma, marque moins prestigieuse, aura toutefois amené satisfaction durant cette période de 7 ans, prolongée en 2023 pour trois saisons de plus. De nombreuses collaborations historiques ont été mises en place et une nouvelle prolongation après cette saison était dans les tuyaux.

Lire aussi… Le cas Thorgan Hazard fait du bruit en interne : Besnik Hasi s'en mêle›

Toujours selon nos confrères de La Dernière Heure, adidas, plutôt estampillée "streetwear" et gamme sports, aurait promis au RSCA de respecter l'esthétique très forte mise en place par Joma depuis 2019 et que le club met à l'honneur notamment via une gamme "lifestyle".