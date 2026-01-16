Pas de retour à Anderlecht : Julien Duranville serait proche d'un transfert surprise cet hiver

Pas de retour à Anderlecht : Julien Duranville serait proche d'un transfert surprise cet hiver
Le Belge a besoin urgent de temps de jeu pour relancer sa carrière. Le Borussia Dortmund cherche une solution à la situation du joueur, mais celle-ci ne semble pas se trouver en Belgique.

Julien Duranville cherche désespérément à retrouver plus de temps de jeu. Du côté de son club, le Borussia Dortmund, on souhaite également trouver rapidement une solution pour son latéral. De nombreuses rumeurs ont circulé ces dernières semaines.

Anderlecht aurait manifesté son intérêt pour le retour du jeune joueur formé au club. Il semble désormais que les Bruxellois pourraient passer à côté d'un retour de son jeune joueur.

Le FC Bâle dans la danse pour Duranville ?

La branche allemande de Sky Sport rapporte en effet que le FC Bâle souhaiterait sérieusement faire le pressing pour un transfert de Duranville cet hiver. Le club suisse serait actuellement en négociation avec Dortmund.

Il s'agirait d'un prêt. Aucun accord n'a encore été conclu, mais une solution devrait être trouvée rapidement. Le Belge rêve toujours de la Coupe du monde et doit donc rapidement accumuler plus de temps de jeu.

En raison notamment de blessures, sa progression a été quelque peu ralentie en Bundesliga. Cette saison, il n'a joué que deux fois, et à chaque fois avec la... deuxième équipe de Dortmund.

