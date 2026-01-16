Mario Stroeykens en route vers un départ d'Anderlecht ? Voici les trois clubs les plus concrets

Mario Stroeykens semble se diriger vers un départ d'Anderlecht malgré sa prolongation de contrat en début de saison. Plusieurs clubs sont intéressés par le milieu offensif.

À en croire les informations de l'expert mercato Sacha Tavolieri, l'OGC Nice a notamment récemment montré son intérêt. Le club français pourrait bien entrer en concurrence avec deux équipes italiennes.

Deux clubs italiens intéressés par Mario Stroeykens

Il s'agit du Torino et de Parme. Ces trois équipes citées sont actuellement les plus concrètes pour un éventuel transfert cet hiver.

Formé à Anderlecht, Mario Stroeykens n'a jamais quitté le club bruxellois. Ce transfert probable serait une véritable étape majeure de sa carrière. Il est lié à la formation de la capitale depuis 2012.

Avec Anderlecht, le joueur né en 2004 a 154 matchs à son actif pour 17 buts inscrits et 16 passes décisives délivrées. En ce moment, il est absent pour une blessure musculaire. Il n'était pas sur la feuille de match des Mauves, qui se sont imposés face à La Gantoise en Coupe de Belgique ce jeudi.

Mario Stroeykens est estimé à 8 millions d'euros selon Transfermarkt. Son contrat avec le club bruxellois court encore jusqu'au 30 juin 2028.