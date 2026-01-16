Grande nouvelle au RSC Anderlecht : tout est en ordre concernant la prolongation d'un cadre

Grande nouvelle au RSC Anderlecht : tout est en ordre concernant la prolongation d'un cadre
Sauf énorme retournement de situation, Marco Kana devrait bel et bien apposer sa signature sur le contrat que lui a proposé le RSC Anderlecht.

Plusieurs Anderlechtois arriveront en fin de contrat en juin prochain, et Olivier Renard a du pain sur la planche. On sait notamment que certains cas comme celui de Yari Verschaeren, qui ne compte pas accepter la proposition salariale du club, ont tout des causes perdues et pourraient se solder par un départ soit cet hiver soit libre dans 6 mois.

Mais concernant Thorgan Hazard et Marco Kana, le RSCA espère bien parvenir à un accord. Le premier veut une garantie dans le temps plutôt que financière, et est actuellement en discussions et en réflexion concernant son avenir. 

Nouveau contrat bientôt signé par Marco Kana 

Kana, lui, s'est vu proposer un contrat de cinq ans. Inespéré il y a un an encore, tant le ket de Neerpede était au trente-sixième dessous à Anderlecht après des années de blessure, de mise à l'écart et même un prêt au KV Courtrai.

Cette saison, Marco Kana est un véritable pilier des Mauve & Blanc, titulaire en défense et presque chaque semaine parmi les meilleurs joueurs de l'équipe. Une résurrection que le club veut récompenser. En zone mixte après la rencontre face à La Gantoise, il a confirmé que sa prolongation devrait être signée bientôt.

Il ne resterait actuellement que quelques détails à finaliser, mais "Le Professeur", qui a Anderlecht dans le sang, se réjouit a priori de prolonger son séjour au club. Un plaisir partagé, car Kana est (re)devenu l'un des chouchous à la fois du vestiaire et du public. 

