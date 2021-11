Johan Boskamp salue le travail de Felice Mazzù : "Ils jouent de manière libérée sans la moindre crainte"

L'Union est peut-être en tête de la Jupiler Pro League, mais Johan Boskamp ne les voit pas devenir champions.

Il ne faudra pas s'attendre à un scénario à la Leicester City pour l'Union SG, selon Johan Boskamp : "Je vois plutôt Bruges, Genk en termes de potentiel et même Anderlecht, que j'estime encore plus élevé", a déclaré le Néerlandais dans Het Belang Van Limburg.

Plusieurs facteurs influencent son choix : "Le format du championnat avec les PO rendra la chose beaucoup plus difficile. Mais ce serait une belle chose de voir l'Union championne, car ils prouvent qu'avec des ressources et un budget limités mais un scouting ciblé, on peut aller très loin. Il reste aussi à voir si le club ne perdra pas de cadres cet hiver non-plus."

Pour Boskamp, la base de ce succès est l'entraîneur : "On retrouve Mazzù, et c'est agréable à voir. À Genk, il a commencé à faire des choses différentes de ce dont il avait l'habitude, maintenant il revient à son style, de plus ses troupes jouent de manière libérée sans la moindre crainte."