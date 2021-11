Dante rêve : "Les Diables ? Je crois que je vais passer une belle semaine"

Dante Vanzeir n'a pas marqué contre Charleroi, mais avait un grand sourire, et pour cause : après la belle victoire unioniste, il s'apprête à rejoindre la sélection nationale.

Dante Vanzeir était naturellement ravi de la performance du groupe face à Charleroi. "C'est magnifique, je suis très fier de notre groupe. On savait que Charleroi était une bonne équipe et pouvoir gagner 4-0 aujourd'hui, c'est la preuve qu'on peut faire ça contre de grands clubs aussi", souriait l'attaquant de l'Union. "Bien sûr, j'aurais aimé marquer, mais Deniz est là pour le faire quand je ne le fais pas. Il est incroyable et très important pour l'équipe".

C'est cependant Vanzeir qui rejoindra sa sélection ce lundi, et il en est aux anges. "Ca a été une semaine incroyable. C'est une fierté énorme d'être appelé avec les Diables Rouges. Je ne peux pas dire que je m'y attendais, mais je l'espérais", reconnaît-il. "Je crois que je vais passer une belle semaine, apprendre beaucoup à l'entraînement et beaucoup m'amuser entouré de ces joueurs". Avec du temps de jeu à la clef ? "Je suis ambitieux, mais aussi réaliste", pointe Dante Vanzeir. "Avec la qualité qu'il y a, je serai content de chaque minute qui me sera offerte par le sélectionneur".