Deniz Undav en sélection ? "Je n'y pense pas du tout"

Deniz Undav restera à l'Union alors que plusieurs de ses équipiers se rendront en sélection, y compris son compère en attaque Dante Vanzeir.

Deniz Undav a surtout tenu à féliciter son équipier : "Je suis très heureux pour lui. Franchement, je crois qu'il y a un an, ou même en début de saison, personne n'y aurait pensé, car il a fait plusieurs matchs sans marquer. Et là, il a marqué neuf fois et est repris", se réjouit-il. Undav, lui, a de la concurrence puisqu'il est bien sûr ... Allemand. "Je ne me préoccupe pas de ça, non. Ce serait très bien, évidemment, mais je me concentre sur mes matchs".

Undav pourrait également être éligible avec l'équipe de Turquie. "En effet, mais l'Allemagne est le pays où je suis né et où j'ai vécu. La Turquie, j'y ai été en vacances, j'ai des origines, mais ce n'est pas la même chose. Peu importe, cela dit, si je suis appelé, je le prendrai en considération", reconnaît le buteur unioniste. L'exemple de Lukas Nmecha, déjà appelé avec la Mannschaft après avoir brillé la saison passée en Belgique, est évidemment inspirant. "Tout est possible, oui", conclut Deniz Undav avec le sourire.