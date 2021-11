Ne parlez plus de "bon début de saison de l'Union" à Mazzù : "Un peu de respect pour mon groupe"

Felice Mazzù a tenu à réclamer un maximum de respect pour la performance de ses ouailles, semaine après semaine.

Et si l'Union Saint-Gilloise commençait, semaine après semaine et perf' après perf', à réclamer le respect qui lui est dû ? C'est ce qui semblait ressortir du discours de Felice Mazzù après la démonstration face au Sporting Charleroi. "Nous sommes très heureux ce soir. J'espère que si Charleroi n'a pas été bon, comme Edward l'a dit, c'est en partie grâce à la performance de l'Union", entame le coach unioniste. "Nous avons très bien géré le match, en position et en transitions. Nous avons été efficaces devant et derrière, et le mérite en revient à l'état d'esprit de ce groupe".

Tout n'était pas parfait, cependant : "Je ne suis pas ravi des vingt premières minutes de la seconde période", concède Mazzù. "Mais je ne peux pas accabler mes joueurs après une telle performance face à l'une des meilleurs équipes du championnat. Car j'en suis persuadé, ce Charleroi finira dans les 5 meilleures équipes, il y a un projet, un travail positif".

Ce n'est plus un début de saison, c'est un travail dans la continuité

Après 14 journées, l'Union Saint-Gilloise est donc en tête du championnat, et cela commence à ressembler à quelque chose de très solide. "J'avais dit que nous apprendrions à chaque match, et aujourd'hui, nous avons appris que nous étions capables de performer face aux équipes de haut niveau", se réjouit Felice Mazzù. "Un bon début de saison ? Combien de journées avons-nous disputé ? Quatorze ? C'est la moitié d'une saison régulière à 16 équipes. J'aimerais qu'on montre un peu plus de respect pour ce que réalise mon groupe : ce n'est plus un début de saison, mais un excellent travail dans la continuité", conclut-il ensuite avec fermeté. On note.