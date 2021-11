Edward Still ne se cache pas : "Assumer qu'on a été mauvais, que ce n'était pas Charleroi"

Charleroi a pris une belle gifle ce samedi à Bruxelles, et Edward Still ne se cachait pas derrière de beaux discours en salle de presse, loin de là.

"Mon analyse, elle va être très courte, car je ne suis pas en position de m'étaler aujourd'hui, il faut être très humbles : nous n'avons pas été bons". D'emblée, Edward Still mettait les points sur les "i" après la gifle (4-0) subie au Parc Duden. "Nous avons été en-dessous de notre niveau et c'est peut-être ça qui fait aussi mal. On sait que ce soir, nous n'avons pas été Charleroi, pour la première fois de la saison".

Le coach des Zèbres rendait ensuite hommage à son adversaire : "Nous n'avons pas été bons, mais c'était contre une très belle équipe, la meilleure de Belgique en ce moment. Ils sont en pleine bourre en ce moment et si on n'est pas à notre niveau face à un tel adversaire, on se fait taper. Ca a été le cas", continue Still. "On assume, on assume tout, nos choix, et on va réagir de la meilleure des façons possible. Mais chapeau à l'adversaire pour sa prestation et son début de saison".

Des choix tactiques qui n'ont pas été payants

Quand Still parle de choix, il parle notamment des siens. "Je ne voulais pas être prévisible, d'où l'idée de passer à un système avec deux seuls milieux "de formation" en remplaçant Adem Zorgane par Anass Zaroury. Adem n'était pas en forme sur le plan physique et Anass travaillait bien, il était notre homme fort en début de saison", explique-t-il.

"Des regrets ? Non, car quand tu poses un choix, tu l'assumes. Ce choix d'être plus offensif n'était pas forcément le bon", concède Edward Still. "Quant à analyser la défaite, je préfère attendre d'être moins dans l'émotion. L'Union a été très efficace et nous a punis sur ses premières offensives ; tu te retrouves à 0-2 puis presque sans t'en rendre compte, c'est 0-3. Nos mouvements offensifs manquaient de vitesse, nous n'avons pas trouvé cet équilibre entre vitesse et patience dans notre jeu aujourd'hui alors que nous l'avions très bien fait la semaine passée".