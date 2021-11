Marco Ilaimaharitra: "On ne peut que s'excuser auprès de nos supporters"

La capitaine carolo ne se cache pas, mais veut rapidement tourner la page de la claque reçue sur la pelouse de l'Union.

Trois buts en première période, un quatrième dans le dernier quart d'heure: le Sporting de Charleroi a bu le calice jusqu'à la lie, samedi soir, au Parc Duden. Et les Zèbres étaient forcément déçus à l'issue de la rencontre.

"Cette défaite nous montre qu'il ne faut jamais se reposer sur ses acquis. On est tombé sur une équipe très efficace. On ne peut que s'excuser auprès de nos supporters et repartir au travail", analysait Marco Ilaimahairtrai, à chaud, au micro d'Eleven.

Mais il faut très vite tourner le page pour le capitaine carolo. C'est très dur de prendre quatre buts. Pour notre fierté, mais aussi pour celle de nos supporters. Quand ça se passe comme ça, il faut assumer et le meilleur moyen d'effacer ce 4-0 sera de gagner le prochain match."