Très bon pendant 75 minutes, Anderlecht tient le coup face à Zulte Waregem

Anderlecht avait rarement été aussi fluide dans le jeu cette saison, mais se sera encore fait peur en fin de match.

Est-ce que j'ai pas raison ? Le Grand Jojo n'aura pas eu l'occasion d'avoir raison une dernière fois et de voir Anderlecht, Anderlecht, Anderlecht champion avant de nous quitter, mais "son" RSCA lui rend naturellement hommage ce dimanche. Le répertoire - en français et en néerlandais - de Lange Jojo a remplacé les tubes habituels (dont l'inévitable "Bruxelles, je t'aime" d'Angèle, qui squatte la sono du Lotto Park et du Parc Duden depuis sa sortie...), et le "Anderlecht champion" traditionnel d'avant-match est repris par tout le stade. Reste à voir si les footballistes seront à la hauteur.

Avec presque la même équipe que la semaine dernière (seul Verschaeren reste dans le onze après sa belle prestation à Seraing), Kompany opte pour la stabilité, et cela semble payer : on a rarement vu Anderlecht si fluide qu'aujourd'hui. Gomez envoie une terrible volée que repousse tant bien que mal Bossut (3e), et Christian Kouamé, très mobile, est fauché par Laurens De Bock dans le rectangle (6e). Mr Visser consulte les images, prend son temps, mais si De Bock est bien fautif, Kouamé ... était hors-jeu.

© photonews

Il n'y en a cependant encore et toujours que pour Anderlecht, à l'exception d'une frappe croquée de Dompé (19e) : Refaelov, puis Olsson, bien meilleur que ces dernières semaines, frappent de peu à côté. Une très belle phase qui voit le ballon passer par les pieds de tous les offensifs mauves se termine ensuite par une frappe de Yari Verschaeren au fond (23e), mais un hors-jeu est signalé au début de la phase.

© photonews

Zulte Waregem, impitoyable, en profitera pour ouvrir le score ... sur sa première occasion réelle : Lisandro Magallan se troue sur un long ballon et laisse Kutesa frapper, Van Crombrugge a la main trop molle et Zinho Gano en profite (26e, 0-1). Pas le temps de douter : sur la phase suivante, Joshua Zirkzee profite, de la même façon ou presque, d'une frappe de Kristoffer Olsson repoussée (1-1, 27e).

Anderlecht reprend sa domination totale, mais celle-ci sera stérile. Laurens De Bock est autoritaire devant Gomez et Kouamé, Joshua Zirkzee frôle le poteau après avoir placé un petit pont (35e) ; Amir Murillo, décidément de retour à son meilleur niveau, profite ensuite presque d'une passe laser d'Olsson (37e). C'est ensuite Christian Kouamé qui touchera le poteau, sur un service du même Murillo (45e+1), et Zulte est bien content de ne pas être largué à la pause.

Enfin en contrôle

Le mot d'ordre dans le vestiaire semble avoir été "pas de panique", car les Mauves reprennent sur le même tempo calme et en contrôle. Zirkzee s'offre un face-à-face perdu face à Bossut mais était hors-jeu (49e), avant que Lior Refaelov bute sur Bossut à son tour. Ce n'est que partie remise : l'Israélien et ses jambes de superstar vont s'offrir un superbe doublé, d'abord en profitant d'un ballon mal repoussé repris magistralement de volée (61e, 2-1), avant d'être à la réception d'un beau travail de Zirkzee (73e, 3-1).

© photonews

Cette fois, on se dit qu'Anderlecht ne tremblera pas en fin de match, et n'aura au final douté que sur une erreur individuelle menant au but flandrien. Mais les leçons ne sont décidément pas apprises au Lotto Park : Jelle Vossen, monté au jeu, surgit de nulle part pour placer sa tête et punir un RSCA qui a laissé un peu jouer Zulte (3-2, 80e). Et d'un coup, la peur change de camp : Jean-Luc Dompé se balade, manque encore de trouver la tête de Gano à plusieurs reprises.

Kompany le disait, le problème de son équipe n'est pas de marquer des goals, mais de rester serein. Cela aurait pu être pour aujourd'hui, mais il aura finalement fallu faire le gros dos et même qu'Hendrik Van Crombrugge s'interpose dans les arrêts de jeu devant Dompé pour éviter le 3-3. Le public retiendra le football pratiqué, pas le dernier quart d'heure. Oui tu as raison ...