Vincent Kompany ravi d'avoir vu "du mouvement" : "Mais un coach veut la perfection"

Anderlecht a peut-être proposé son meilleur match de la saison dans le contenu, et Vincent Kompany se réjouissait de ce qu'il avait pu voir, sans donner dans l'euphorie.

Dès l'entame de la conférence de presse, un confrère prononce le mot qui fera plaisir à Vincent Kompany : "Mouvement". "Je suis content d'entendre parler de mouvement car c'est très important. Si on fait bouger le ballon mais que les joueurs restent statiques, c'est stérile. Aujourd'hui, sur ce plan, c'était mieux", se réjouit le coach du RSCA. "C'est un match durant lequel on a montré de belles choses".

Avec un bémol : "Un entraîneur veut la perfection et le score était encore serré en fin de match alors qu'on s'est procuré assez d'occasions pour éviter de se faire peur", regrette Kompany. "C'est un fait, on a souvent besoin de marquer plusieurs buts pour gagner les matchs. Heureusement, c'est notre point fort, on se procure des occasions", souligne-t-il ensuite. "C'est mieux pour Anderlecht qu'une équipe qui encaisse peu et marque peu. Mais il y a encore du travail".