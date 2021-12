Refaelov désormais indiscutable ? "J'espère que d'autres me prouveront aussi que j'aurais dû les aligner"

Lior Refaelov a inscrit deux doublés consécutifs, en Coupe et contre Zulte Waregem, et on voit désormais mal le Soulier d'Or en titre sortir du onze.

Lior Refaelov était le premier à l'interview après la rencontre, et bien plus rapidement que ce à quoi on est habitué au Lotto Park. Il faut croire que l'Israélien, de retour dans sa meilleure forme, avait hâte d'évoquer son match. Et quand on lui demande si désormais, il se considère indispensable, il sourit : "Vinnie sait ce que je peux apporter sur et en dehors du terrain" (lire l'interview ici).

Alors, Vinnie sait-il ? "Lior est en grande forme physiquement et mentalement, il est dans une situation où il peut apporter à l'équipe et veut jouer à un haut niveau le plus longtemps possible", reconnaît Kompany peu après en conférence de presse. "Pour un coach, c'est parfait. Le fait qu'il soit sur le banc ? (il rigole). Vous me demanderiez pareil si c'était Raman, Verschaeren, Zirkzee ou Kouamé ... Un bon coach prend des décisions après les matchs", pointe-t-il.

Beau joueur, le coach du RSCA devrait donc désormais faire confiance à Refaelov. "En tant qu'entraîneur, vous ne demandez qu'à voir vos joueurs vous donner tort. Si d'autres peuvent me prouver à l'avenir que j'aurais dû leur donner plus de temps de jeu. Ca me va parfaitement", conclut Vincent Kompany.