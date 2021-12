Vossen très mécontent d'être sur le banc : "Mes chiffres parlent d'eux-mêmes ..."

Jelle Vossen a dû se contenter de monter au jeu lors des trois précédents matchs de Zulte Waregem, et il n'est pas heureux. Du tout.

Jelle Vossen est monté au jeu au Lotto Park et a rapidement remis Zulte Waregem dans le match. Il inscrivait là le 11e but de sa saison en Pro League, des chiffres qui tranchent avec son statut ... de réserviste depuis plusieurs matchs. "Si je suis heureux ? Qu'est-ce que vous croyez ? J'ai marqué dix fois (avant dimanche, nda). Personne ne fait mieux chez nous", lâche l'attaquant après la défaite (3-2) de ses couleurs.

"Puis, un mauvais match face à Gand, lors duquel toute l'équipe était mauvaise, pas juste moi. Et me voilà sur le banc. Je n'ai pas reçu d'explication, et je n'en ai pas demandé", ajoute Vossen. "Mes chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est dommage, mais je dois essayer de me montrer en montant au jeu. Je suis content d'avoir marqué".

Un problème avec le coach ?

La question se pose donc : que se passe-t-il avec Vossen pour que Francky Dury le laisse sur le banc ? "Demandez au coach. Moi, j'essaie juste de marquer et d'aider l'équipe". La réponse de Dury est venue en conférence de presse, le sujet ayant naturellement été amené.

"Je sais bien que Jelle est déçu, et je sais aussi qu'il ne mérite pas cette situation. Il travaille dur. Mais j'ai cinq joueurs pour quatre positions", souligne Francky Dury. "Dompé, Gano, Kutesa et Fadera sont en forme aussi. Je dois faire des choix. Nous prenons deux buts par match. Ce n'est pas la faute de Jelle, mais je dois trouver un équilibre dans ma composition". Une explication qui devra satisfaire l'ex-Diable Rouge.