Lisandro Magallan n'a de nouveau pas convaincu, mais Kompany le défend

À nouveau titulaire en défense, Lisandro Magallan est fautif sur le but d'ouverture, et n'a globalement pas convaincu. Mais Vincent Kompany défend son Argentin.

Les titularisations s'enchaînent pour Lisandro Magallan et on doit bien avouer se demander ce qui a bien pu se passer avec Taylor Harwood-Bellis (sans même parler des jeunes de Neerpede) pour que l'Argentin prêté par l'Ajax Amsterdam ait pris l'ascendant. Fautif à Seraing, Magallan a de nouveau été pris en défaut ce dimanche sur le premier but de Zulte Waregem. Sur le second, la responsabilité est partagée mais ni lui ni Hoedt n'ont su tenir Vossen de près.

"Un défenseur a besoin de 10 à 15 matchs de stabilité pour prester à son meilleur niveau", relativise Vincent Kompany, interrogé sur la prestation de Magallan. "J'ai été défenseur toute ma vie donc je peux en parler. Être défenseur, c'est être dépendant du collectif. Si tout le monde participe et fait son travail, on encaissera moins de buts". Kompany insiste également sur l'importance de Lisandro Magallan dans le onze : "Nos actions partent de derrière et Magallan est aussi à la base de ça".

On ne sera cependant pas dupe : si les prestations de ce genre s'enchaînent, Harwood-Bellis pourrait bien retrouver une place de titulaire ...