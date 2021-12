Un Refaelov ressuscité : "Vinnie sait ce que je peux apporter à l'équipe"

De nouveau titulaire, Lior Refaelov était deux fois buteur ce dimanche et a porté Anderlecht vers la victoire.

Quatre buts en une semaine : Lior Refaelov semble avoir retrouvé toutes ses sensations avec Anderlecht. "Je trouve le rythme", sourit-il. "C'est plus facile quand on gagne et aujourd'hui, même à 1-1, nous n'avions aucun doute. L'ambiance dans l'équipe avant la rencontre également été excellente, on sent que ça va mieux et j'ai confiance désormais, nous allons pouvoir enchaîner".

Le RSCA a en effet été souverain pendant une bonne partie de la rencontre : "Nous nous sommes créés beaucoup d'occasions, nous aurions pu marquer 6 ou 7 buts. Mais on aime se faire peur en fin de match et c'est quelque chose qu'on doit corriger", concède cependant Refaelov. "Il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Le premier but vient de nulle part alors que nous étions en contrôle total. Mais même à la pause, nous étions certains de gagner".

On installe notre flow et notre style de jeu

À l'exception de la fin de la rencontre, l'Israélien était donc ravi de ce qu'Anderlecht a produit ce dimanche : "On commence à installer notre flow, notre style de jeu depuis l'arrière, à partir de Van Crombrugge jusqu'à Zirkzee et Kouamé. C'est comme ça que ça doit se passer. Mais il ne faut pas s'arrêter, on doit continuer à travailler et à progresser dans ce sens".

Et Refaelov, lui, espère bien être cette fois titulaire à part entière. "Vinnie sait ce que je peux apporter à l'équipe (sourire). Sur et en dehors du terrain. Je suis heureux et fier de ces deux buts, mais tout ce qui compte maintenant est d'enchaîner les victoires".