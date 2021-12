L'homme du match: on a retrouvé le vrai Ito

Le Japonais était dans le dur, mais ce jeudi il a montré qu'il était de retour. Même s'il est à la base du premier but.... de Charleroi.

Il y a quelques jours, Junya Ito a été au centre des débats, de la bouche même de son nouveau coach: "Ito et Bongonda doivent comprendre qu'ils doivent faire des efforts".

L'ailier japonais a bien compris le message car ce jeudi il est notre homme du match. Pourtant, après le 0-1 signé Tchatchoua, il a été montré du doigt. Il a perdu le ballon à la suite d'un excès d'individualisme, mais dans la foulée il a retourné le match.

Une passe décisive pour la tête d'Onuachu, un but de renard des surfaces quelques minutes plus tard, mais surtout des déboulés, des appels dans le dos de la défense, des centres précis qui auraient pu se terminer en but: on a enfin retrouvé le vrai Ito, et ce n'est pas Genk qui va s'en plaindre.