Tchatchoua a débloqué son compteur: "Heureux, oui, mais le collectif prime"

Le jeune joueur du Sporting de Charleroi a ouvert le score sur la pelouse de Genk ce jeudi soir.

Sa vingtième rencontre de la saison aura donc été la bonne. Titulaire ce jeudi soir sur la pelouse de Genk, Jackson Tchatchoua a enfin ouvert son compteur-but en trouvant l'ouverture sur la pelouse des Limbourgeois.

Bien esseulé sur la droite par Nicholson, il a frappé et a fait trembler les filets, même s'il a bien été aidé par la déviation de Juklerod. Peu importe, dans les chiffres, ce sera donc ce 16 décembre 2021 que le jeune joueur aura marqué son premier but chez les pros. Même s'il s'en satisfait, il aurait apprécié prendre les trois points.

"C'était un match d'hommes avec de la qualité en face", déclare Tchatchoua après la rencontre. On va essayer de se relever. La chance a été de leur côté mais leur performance a été de qualité. Je suis content de mon premier but mais le collectif prime, on est déçus."

La meilleur chose, pour lui comme pour son équipe, ce sera de prendre les trois points lors du prochain match. Ce sera dimanche, sur la pelouse d'Eupen.