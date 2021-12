Heynen et Genk se sont battus jusqu'au bout pour les trois points: "Il faut retrouver la confiance des supporters"

Pour la première fois depuis 10 rencontres, le Racing Genk a pris les trois points dans une rencontre de championnat. Si à la mi-temps tout restait encore à faire, les Limbourgeois se sont battus jusqu'au bout pour glaner la victoire.

Pour cette rencontre face à Charleroi, Bernd Storck a récupéré Bryan Heynen. Le capitaine de Genk revenait de blessure et il a pu se donner à 100%. Il revient sur la victoire de ce jeudi: "Charleroi est toujours une équipe difficile à jouer. Encore aujourd'hui ils sont venus avec un bloc difficile à déplacer mais nous avons bien travaillé. Je pense que nous méritons cette victoire".

Ce n'était pourtant pas gagné car dès le début du match, les supporters de Genk se taisaient et ont déployé un message: "Vos efforts ne métitent pas les nôtres". "Je comprend la frustration des supporters, c'est à nous de récupérer leur confiance en remportant des matches".

Genk a donc pris trois points importants et se retrouve désormais à la neuvième place au classement et c'est surtout la première fois depuis son arrivée que Storck prend des points. "Chaque coach a sa philosophie. Notre nouveau coach nous donne toujours beaucoup d'informations. Nous devons croire au plan de la rencontre, et ce soir nous l'avons bien fait".