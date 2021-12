Still ne veut pas entendre parler de fatigue physique: "J'étais même assez confiant"

Les Zèbres ont craqué en seconde période, mais c'est plus dû à la qualité de l'adversaire qu'à une certaine fatigue physique.

Les Carolos sont-ils fatigués en cette fin de saison? Edward Still est catégorique: "Physiquement.....(il réflechit).....on avait même le sentiment qu'on prenait le dessus. On voyait qu'ils souffraient et de notre côté certains joueurs comme Tchatchoua ont donné beaucoup de courses à haute intensité. En deuxième période j'étais très confiant, je pense vraiment qu'on était bien physiquement".

L'entraîneur de Charleroi ne veut donc pas entendre parler d'un problème de ce côté-là. Il est même positif sur la défaite des siens: "Finalement, une seule défaite nous a dérangé cette saison: celle de l'Union. Ce soir, nous avons montré de bonnes choses, même si on a eu des pertes de balle précipitées. Mais il faut reconnaître aussi la qualité de l'adversaire..."

Ce n'était donc pas la grande déception du côte des Zèbres. Il y a des défaites sur lesquelles on peut s'appuyer pour grandir, celle de Genk en fait donc partie.