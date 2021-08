Vincent Kompany après le partage contre Eupen: "Un résultat logique"

Pas assez d'occasions créées et trop d'occasions laissées à l'adversaire: Vincent Kompany sait que son Sporting doit mieux faire.

Le Sporting d'Anderlecht a partagé l'enjeu et engrangé son premier point de la saison. Une nouvelle déception pour les Bruxellois, qui avaient, sur papier, un calendrier abordable pour débuter et qui n'ont pas encore gagné.

"Le résultat me semble logique au vu des occasions", estime pourtant Vincent Kompany. "Eupen a amené du danger devant notre but et le plus compliqué pour nous a été de concrétiser nos situations intéressantes. Nous avons souvent fait les mauvais choix ou la mauvaise passe et on a laissé trop d'occasions à l'adversaire."

Le jeu du Sporting a-t-il manqué de verticalité? "Avons-nous créé assez d'occasions? Avons-nous assez utilisé l'espace dans de le dos de la défense adverse? Benito et Francis ont beaucoup plongé dans les espaces. Nous avions la vitesse, mais il n'y a pas eu assez d'occasions. C'est une équipe qui doit encore grandir", répond le coach anderlechtois.

Le Sporting devra donc en tout cas faire mieux, dès la semaine prochaine contre Seraing, mais aussi jeudi, en Conference League contre les Albanais de Laçi.