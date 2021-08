Satisfaction pour Jens Cools et Eupen: "Il faut continuer comme ça"

Le calendrier était rugueux pour les Pandas, mais ils ont parfaitement entamé leur saison avec un deux sur six encourageant.

Après Bruges, c'est en effet le Sporting d'Anderlecht qui a souffert contre l'AS Eupen. "On savait qu'Anderlecht aurait le ballon, mais, comme la semaine dernière, nous étions très bien organisés et nous avons essayé de piquer en contre", analyse Jens Cools, qui a inscrit le but eupenois de la soirée.

Suffisant pour arracher un second point en deux rencontres. "Je pense qu'on peut être content avec ce bilan de deux points sur six.Peu de gens auraient parié pour un tel résultat. On a un peu surpris tout le monde, maintenant, il faut continuer comme ça. Avec la même mentalité et la même organisation..."