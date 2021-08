Benito Raman explique pourquoi il est revenu en Belgique

À la fois séduit par l'intérêt d'Anderlecht et convaincu par des raisons familiales, Benito Raman a opté pour un retour au pays, quatre ans après avoir quitté le Standard.

Benito Raman était passé par la Gantoise, le Beerschot, STVV et le Standard avant de filer en Allemagne. Avec Düsseldorf, puis avec Schalke 04, l'attaquant de 26 ans aura vécu de bons moments dans la Ruhr, mais il a décidé de revenir en Belgique cet été.

"Je suis surtout revenu pour ma famille. Il y a eu des événements familiaux qui ont facilité ma décision de revenir", a-t-il expliqué, samedi soir, après le partage concédé par les Mauves à Eupen. L'intérêt du Sporting d'Anderlecht n'était d'ailleurs pas neuf. "Cela faisait deux ou trois mois qu'on discutait avec le club. Mais d'un coup, ça a été très vite. Sans cela, je ne serais peut-être pas revenu en Belgique", ajoute-t-il.

Auteur de son premier but samedi soir avec les Mauves, Benito Raman espère désormais enchaîner et monter dans les tours. Même s'il sait aussi qu'il faudra du temps avant qu'il trouve son plein rendement. "Tout n'est pas encore au point", confirme-t-il. "Ce n'est que le début, c'est nouveau pour moi et c'est nouveau pour mes coéquipiers. Il y a encore du boulot, mais on va continuer à travailler..."