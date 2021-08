Benito Raman buteur, mais déçu: "Offensivement, ce n'était pas suffisant"

Benito Raman a débloqué son compteur, samedi soir au Kerhweg. Sans doute le but le plus facile de sa carrière, mais l'ancien attaquant de Schalke 04 a aussi énormément donné sur le terrain et il a démontré qu'il montait en puissance.

Sa première période en était d'ailleurs l'illustration parfaite: le transfuge offensif bruxellois de l'été s'est énormément dépensé pour le collectif. "C'est vrai que j'ai beaucoup couru et travaillé, mais je fais ça pour aider l'équipe", confirmait-il après la rencontre.

Et si ça manque encore d'automatismes, Benito Raman n'est pas inquiet. "On se cherche encore un peu, mais avec le temps, on se trouvera plus facilement. Comme sur cette balle de Refaelov, si j'avais eu le même ballon en première période, je l'aurais eu, mais à ce moment-là, j'étais cuit et j'ai une des cramps."

Ses efforts avaient été récompensés avant ça: l'ancien attaquant de Schalke avait ouvert la marque et débloqué son compteur juste avant la pause. Un premier but qu'il aurait préféré fêter avec une première victoire. "C'est toujours agréable de marquer, mais je ne suis pas forcément satisfait de ce que nous avons montré offensivement. On a eu le contrôle du match, mais offensivement, ce n'était pas suffisant."