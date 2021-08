Hendrik Van Crombrugge: "Un point sur six, ce n'est pas suffisant"

Hendrik Van Crombrugge en est conscient: le bilan du Sporting après deux rencontres de championnat, mais il a vu de bonnes choses sur la pelouse d'Eupen.

Après une défaite à domicile contre le promu unioniste, Anderlecht a dû se contenter d'un partage sur la pelouse de l'AS Eupen. Un début de saison décevant pour les Mauves. "Un point sur six, ce n'est pas suffisant", reconnaît Hendrik Van Crombrugge.

"On ne peut que s'améliorer"

Et pourtant, le portier anderlechtois était plutôt satisfait de la prestation de son équipe au Kerhweg. "C'est une performance qui donne de la confiance. Il y a beaucoup de positifs à retirer de cette rencontre", estime-t-il. "On prend le but trop facilement, mais pour le reste, de mon point de vue, c'est une sensation positive."

D'autant qu'Anderlecht est encore en construction. "Ce groupe va grandir, les nouveaux joueurs vont s'installer petit à petit, les automatismes vont se créer. On ne peut que s'améliorer", conclut-il.