Suivez le Topper en DIRECT commenté

Le Topper de ce dimanche peut faire saliver, mais d'un point de vue sportif, le Club de Bruges doit assumer un statut auto-proclamé.

En début de saison, et encore plus après la période des transferts, tout le monde a pointé le Club de Bruges comme principal successeur à lui-même pour le titre de champion de Belgique. Mais les Brugeois ont aussi des ambitions: ils veulent enchaîner avec un troisième titre consécutif... et cela, c'est eux qui l"ont déclaré.

Nous sommes à un tournant de la saison. Les Brugeois ont accumulé les rencontres, ont épaté tout le monde en Ligue des champions, avant de s'écrouler sur la fin. Ils ont perdu quelques points évitables, à cause de la fatigue physique et/ou mentale.

© photonews

Mais depuis, c'est terminé. Les hommes de Philippe Clement sont désormais logés à la même enseigne que les autres et devront tout de même assumer le statut de favori. L'Union est pour le moment en tête et les joueurs de Mazzù ne semblent pas baisser leur rythme. Du coup, les tenants du titre devront prendre des points.

Et à commencer par ce dimanche. La rencontre face à Anderlecht pourrait avoir un double effet: marquer le coup face à un adversaire direct, et suivre l'Union qui a une nouvelle fois pris les trois points ce samedi. Doublement gagnant ou dans le doute avant les fêtes? Réponse ce dimanche.