Les regrets pour Anderlecht : "On doit toujours gagner ce match"

Côté Bruges, on estimait que le match nul (2-2) face à Anderlecht était logique ; les Mauves ne l'entendaient pas de cette oreille.

Benito Raman, encore très actif ce dimanche à son entrée au jeu, n'était ainsi pas d'accord avec le fait que le nul soit "logique". "Si 2-2 est un score logique ? Bien sûr que non. Au vu de nos occasions que nous nous sommes procuré, nous devions toujours gagner ici", regrette-t-il après la rencontre. "Sur les deux matchs contre Bruges, on perd quatre points. Mais on ne perd pas, c'est déjà ça ...".

Raman lui-même a failli tromper Simon Mignolet d'une tête que le portier brugeois va chercher hors de sa lucarne. "Je la croyais dedans. Simon est un sacré gardien, qui sauve des points pour son équipe, et c'était encore le cas aujourd'hui", concède l'attaquant anderlechtois. Sur le corner consécutif, cependant, ce sera 2-2 via Wesley Hoedt.