Aad De Mos tient son favori : "Il mérite le Soulier d'Or"

L'année 2021 arrive doucement à son terme et la trêve hivernale pointe le bout de son nez, annonçant également la cérémonie du Soulier d'Or début janvier.

Les chances seront minces de Lior Refaelov se succède à lui-même.

L'Anderlechtois pourrait être dépassé au classement par des joueurs comme Paul Onuachu et Junya Ito, qui ont été plus décisifs en fin de saison dernière alors que Refaelov n'avait pas joué les PO, ou encore Dante Vanzeir et Deniz Undav qui survolent la JPL cette saison avec l'Union.

Le Club de Bruges comptera également plusieurs candidats, dont Charles De Ketelaere, le grand favori d'Aad de Mos.

Le consultant a évoqué le Belge lors d'une interview accordée à Het Laatste Nieuws et estime que CDK mérite le titre : "Il mérite le Soulier d'Or. Il joue un rôle clé cette saison. Ses statistiques sont considérablement meilleures que les années précédentes, il est décisif et grâce à lui Bruges joue beaucoup mieux. C'est un vrai joueur de l'Ajax", a évoqué l'ancien coach d'Anderlecht, du Standard et de Malines.