Racisme au Jan Breydel: le Club de Bruges promet des sanctions

Le Club de Bruges ne veut pas en rester là.

Au lendemain des incidents qui ont émaillé le Topper entre Anderlecht et Bruges et provoqué le dépit de Vincent Kompany, le Club promet de tout faire pour que les auteurs d'insultes racistes soient identifiés et sanctionnés.

C'est ce qui ressort d'un bref communiqué publié par Bruges sur Twitter. "Hier après le match, le Club de Bruges a condamné toute forme de racisme. À la suite des événements, le Club veut faire savoir qu'il mettra tout en œuvre pour que les coupables soient sanctionnés et appliquera une interdiction de stade comme il l'a déjà fait par le passé."