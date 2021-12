Vincent Kompany est énervé: "Des insultes racistes ont été proférées"

Au micro d'Eleven, Vincent Kompany a dénoncé le comportement de certaines énergumènes.

Il n'y a plus de mots, et il y en a marre. Si ce n'est pas dans un stade, c'est dans un autre, cela arrive à Bruges, à l'Antwerp, à Genk, encore à Bruges... ce que certains nomment "du folklore" dépasse une nouvelle fois les limites.

"La journée se finit mal pour moi, des insultes racistes ont été proférées envers mon staff".

Cette phrase, prononcée par Vincent Kompany, doit absolument faire réagir car elle est désormais écrite à vie dans les livres d'histoire de la Pro League. Tout cela doit désormais cesser, et au plus vite !

Messieurs de la Pro League, ouvrez les yeux, tendez les oreilles, et prenez des sanctions. Sans cela, non seulement cela va continuer, mais en plus toute votre publicité et vos spots mettant en avant la diversité dans le football est aussi utile que le H de Hawaï!