Philippe Clement est revenu sur les incidents racistes:"Nous avons aussi de la diversité dans notre équipe"

Toutes les conversations d'après-match tournaient bien évidemment autour des déclarations de Vincent Kompany.

C'est donc seul que Philippe Clement s'est présenté en conférence de presse. En effet, Vincent Kompany n'a pas souhaité venir se présenter face à la presse à la suite des insultes racistes dont lui et son staff ont été l'objet.

"J'ai entendu, lors de l'interview donnée à la TV, ce que Vincent a dit. ranchement, je ne sais pas d'où cela peut venir, je veux dire de quelle tribune", nous affirme directement Philippe Clement. "Je suis dans mon match, je ne fais pas attention à ce qu'il se passe. Avec mon groupe, il ne s'est rien passé. Je vais être clair, si quelqu'un, ou plusieurs personnes, ont dit cela, cela ne correspond pas à l'image du Club. Nous avons aussi de la diversité dans notre équipe, c'est encore plus dommage d'entendre cela".

Le coach des champions en titre n'en dira pas plus, si ce n'est à propos du match en lui-même: "Nous sommes déçus de ne pas prendre les trois points. Nous avons eu quelques minutes en première et en seconde période, où nous avons été moins bien, mais dans l'ensemble nous avons eu le plus d'occasions. On a surtout bien réagi après le deuxième but d'Anderlecht".

Rideau sur ce match, nous n'en saurons pas plus.