La Pro League réagit et condamne les événements de Bruges-Anderlecht

Discrètement via ses réseaux sociaux, et via un communiqué sur son site officiel, la Pro League a évoqué les événements de Bruges-Anderlecht.

On s'en contentera. Via ses réseaux sociaux (et uniquement en néerlandais) et son site officiel (là dans les deux langues), la Pro League a réagi aux événements de FC Bruges - RSC Anderlecht, match au terme duquel Vincent Kompany a affirmé avoir été visé par des propos racistes durant toute la rencontre. "Le racisme n'a pas sa place dans et autour de nos stades. Nous ne pouvons pas être assez clairs à ce sujet. C'est une position et un engagement de la Pro League et de tous ses clubs", lit-on.

"Les rapports des différentes instances seront examinés. La Pro League a récemment entamé une collaboration avec la Kazerne Dossin, laquelle vise que les supporters qui se rendent coupables de racisme ou de discrimination peuvent réfléchir à leurs propos grâce à un trajet de formation afin de ne plus commettre ces actes.

Le fait que le racisme et la discrimination ne doivent pas être tolérés dans la société ou dans nos stades est une responsabilité que nous devons assumer avec l'ensemble du football. Pas seulement pour les entraîneurs sur la ligne de touche ou les joueurs sur le terrain, mais aussi pour les ramasseurs de balles sur le bord du terrain ou pour les enfants dans les tribunes".

Après les paroles, on attendra donc avec impatience les actes ...