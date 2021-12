Un Topper à la hauteur des ambitions des deux clubs

Le Club de Bruges et le Sporting d'Anderlecht ont été à la hauteur de l'évènement. Un vrai match de Pro League comme on les aime.

Il était temps! Cette saison, les matches au sommet, c'est à dire (sans vouloir vexer personne) les rencontres mettant aux prises le G5 de notre championnat (Anderlecht, Bruges, Standard, Genk et Gand) n'avaient pas été à la hauteur des attentes des supporters. Ce dimanche, le Topper a parfaitement montré les ambitions des Mauves et des Brugeois.

Des occasions, du spectacle, un bon esprit global sur le terrain dans un match engagé, un arbitrage qui a été à la hauteur, des buts et du suspense jusqu'à la dernière seconde: tout ce que l'on attend de ce genre de rencontre.

En effet, les Brugeois et les Anderlechtois, qui visent le top 4 au minimum, se sont rendus coup pour coup sur un terrain qui n'était pourtant pas facile. Le score de 2-2 n'est pas usurpé car chaque équipe méritait de prendre un petit quelque chose. Et dire que les deux gardiens de but ont fait un grand match...

Bref, merci messieurs, vous, les acteurs du football qui êtes sur le terrain: vous avez montré le bon exemple. Pour les tribunes, on repassera....