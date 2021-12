Pas de vainqueur dans un Topper pétillant et prolifique

Le Club de Bruges et le Sporting d'Anderlecht ont offert un superbe spectacle ce dimanche. Personne ne s'est imposé, mais tout le monde s'est bien amusé.

Un Topper entre deux équipes en pleine forme, à ce moment-ci du championnat, cela fait plaisir et cela fait du bien à notre football. Il est clair que les deux grands du football belge sont en pleine bourre et que les deux veulent et peuvent prendre les trois points ce dimanche.

Si les suiveurs des deux équipes voulaient des surprises dans les compositions, ils ont été déçus car tant Clement que Kompany jouent la carte de la stabilité. A ce petit jeu, c'est Anderlecht qui est mieux rentré dans le match, avec des énormes occasions pour débuter, à chaque fois par Verschaeren, mais s'il se heurte une première fois à Mignolet, il manque ensuite le cadre lors d'un face à face qui aurait dû mieux se terminer pour l'Anderlechtois.

© photonews

Et comme de coutume, c'est l'autre équipe qui en profite doublement car Bruges, non content de ne pas encaisser, ouvre le score grâce à son duo diabolique formé de Lang et De Ketelaere. Le premier sert le second dans le dos d'une défense mauve pourtant assez basse mais surtout fort peu réactive. Le grand Charles glisse le ballon entre les jambes de Van Crombrugge, le Jan Breydel explose (9', 1-0).

Les Locaux vont alors avoir pas mal d'occasions pour se mettre à l'abris avant la pause, mais le gardien anderlechtois est dans une toute grande forme: une tête de Vanaken, une frappe de Lang, une autre de Sobol, rien ne lui résiste. Après la pause, Raman et Amuzu entrent au jeu, Zirkzee et Verschaeren sont les punis du jour.

Comme en première période, les joueurs de Kompany débutent bien, avec moins d'occasions franches car la première est pour Lang, mais avec un jeu un peu plus vertical. L'engagement monte aussi d'un cran, tout comme la pression du public: on ne s'ennuie pas dans la Venise du Nord.

Si dans les buts anderlechtois il y a un bon Van Crombrugge, Mignolet n'est pas en reste, surtout lorsqu'il sauve les meubles face à Benito Raman, son homologue se montre lui face à Rits. Les minutes filent, et Bruges semble faiblir. Les joueurs locaux ne parviennent plus à conserver la balle et cela se paie cash. Amuzu, décalé sur la gauche, rentre dans l'axe et enroule dans le petit filet de Mignolet (73', 1-1). Le dernier quart d'heure s'annonce tendu !

Surtout qu'Anderlecht joue de mieux en mieux et que les Brugeois font de plus en plus de fautes. Et les dernières minutes vont vraiment donner du plaisir à tout qui regarde le match. Corner pour Anderlecht, Bruges ne se dégage pas et Hoedt fusille Mignolet (80', 1-2). Kompany et ses hommes pensent avoir fait le plus dur mais quelques minutes plus tard, Vormer trouve un Vanaken absolument seul sur un autre corner pour remettre les deux équipes au même niveau (85', 2-2). Bruges pousse du coup pour les trois points dans les dernières secondes.

Mais cela ne suffit pas pour prendre les trois points ce dimanche: Le Club et le Sporting se quittent dos à dos, suite au prochain épisode, en espérant dans les playoffs 1 car ces deux équipes méritent de s'y retrouver.