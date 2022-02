Verschaeren a fêté sa 100e avec Anderlecht : "Fier d'y parvenir à mon âge"

Cent matchs en équipe A à 20 ans seulement, c'est un total assez rare pour être souligné qu'a atteint Yari Verschaeren ce samedi avec Anderlecht.

Yari Verschaeren n'a cependant pas pu fêter cela par un but, même s'il a heurté le poteau après un bon ballon de Josh Cullen. "C'est dommage, mais nous prenons les trois points, c'est le plus important", relativisait le centenaire après la rencontre. "La rencontre a été un peu plus difficile que prévu. Notre première période était très bonne, nous avons contrôlé le match, marqué deux fois. Mais en seconde, nous avons perdu ce contrôle", regrettait encore Verschaeren.

Pas de quoi gâcher la fête, et la 100e de Verschaeren. "Je trouve ça vraiment beau d'en être là. Sans mes deux blessures, bien sûr, ce serait encore plus. Mais ça me rend fier de compter autant de matchs à mon âge", se réjouissait-il.