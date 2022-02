Stephanie Forde, directrice du département des arbitres : "Le VAR a pris beaucoup trop de temps"

Le temps pris par le VAR pour valider le but de Christian Kouamé face à Zulte pose question.

Hier soir, lors de la victoire d'Anderlecht sur Zulte-Waregem (1-2), le VAR n'a mis pas moins de 4 minutes et 42 secondes pour valider le premier but du match, inscrit par Christian Kouamé. Une durée bien trop longue, critiquée après le match notamment par Vincent Kompany.

Stéphanie Forde, directrice du département d'arbitrage, a expliqué pourquoi le VAR a pris autant de temps. "Tracer une ligne en 3D n'était pas possible car ils ne pouvaient pas détecter les points d'ancrage nécessaires sur les corps. Et une ligne en 2D n'était pas non plus concluante, il fallait des angles de caméra plus nombreux et différents pour déterminer les extrémités les plus éloignées du corps", a-t-elle déclaré pour Het Laatste Nieuws.

Il a finalement été décidé de confirmer la décision initiale de Jan Boterberg. Selon Forde, cela doit absolument prendre moins de temps. "Cela a pris beaucoup trop de temps. Si tout se passe bien, tracer une ligne de hors-jeu prend environ 90 secondes. Après cela, il faut ajouter plusieurs secondes pour vérifier l'ensemble de la phase. Nous visons une analyse de 2 à 2,5 minutes dans le centre VAR, pendant laquelle deux tentatives peuvent être faites pour tracer la ligne de hors-jeu. Si cela ne fonctionne pas pendant cette période, la décision doit être suivie sur le terrain."

Elle a également expliqué que la technologie pouvant permettre de prendre des décisions plus rapidement était encore en cours de développement. "Lors de la Coupe du monde des clubs, des expériences ont été menées avec une technologie semi-automatique pour le hors-jeu. La seule chose que l'arbitre doit décider est si le joueur participe au jeu ou non. Ce serait un grand pas en avant. De toute façon, nous nous efforçons de trouver la technologie la plus optimale."