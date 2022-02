Van Crombrugge: "Nous étions bien trop bas en seconde période"

Largement dominateur en première période, Anderlecht a pu compter sur Hendrik Van Crombrugge en fin de rencontre pour remporter les trois points.

A la mi-temps de ce Zulte-Waregem - Anderlecht, nous pensions tous nous diriger vers un succès large en faveur des Mauves. Mais en seconde période, les hommes de Vincent Kompany se sont mis en difficulté, et ont même dû se reposer sur une ou l'autre parade d'Hendrik Van Crombrugge pour maintenir leur avantage. Après la rencontre, le portier d'Anderlecht s'est exprimé sur cette deuxième période de bien moins bonne facture. "Ils ont fait de bons remplacements, et nous avons commencé la seconde période trop bas. Et après la réduction du score de Gano, nous avons continué à reculer. Un garçon comme Dompé a donc pu en profiter pour nous faire mal. On ne peut pas laisser autant d'espace à un tel joueur, mais c'est malheureusement ce que nous avons fait. L'essentiel est assuré avec cette victoire, mais nous aurions dû marquer plus de buts afin de nous mettre à l'abri" analyse l'ancien gardien d'Eupen.