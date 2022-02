Vincent Kompany: "Attendre cinq minutes pour la décision du VAR, c'est beaucoup trop"

Vincent Kompany a pointé le manque d'efficacité de ses joueurs, ainsi que le temps utilisé par le VAR pour valider le premier but de la rencontre inscrit par Christian Kouame.

Le Sporting d'Anderlecht s'est imposé sur la pelouse de Zulte-Waregem ce soir (1-2). Grâce à ce succès, les Mauves reviennent provisoirement à égalité du Club de Bruges, qui reçoit Charleroi demain. Après la rencontre, Vincent Kompany était naturellement satisfait de ce succès, même si l'entraineur d'Anderlecht a noté plusieurs points d'amélioration, notamment dans le dernier geste. "On commence très bien la rencontre. On mène 0-2 et on se crée beaucoup d'occasions franches, mais nous avons manqué des opportunités de manière incompréhensible. C'est une leçon à tirer pour l'avenir. On sait que chaque équipe en Belgique a la capacité de faire mal à un moment donné, et Zulte a su le faire en seconde période."

Un élément pourrait expliquer le déclin d'Anderlecht en seconde période, et il s'agit de la sortie de Lior Refaelov à la 64e minute. "Il y a un équilibre à trouver entre le terrain très lourd et le travail défensif à faire à ce moment-là. Nous avons eu beaucoup d'occasions en contre-attaque avec Majeed Ashimeru, Benito Raman, Francis Amuzu et d'autres, mais quand on ne conclut pas ses occasions, on doit se contenter d'une victoire par le plus petit écart. "

Un autre élément de la rencontre a légèrement énervé Vincent Kompany, à savoir le temps pris par le VAR pour valider l'ouverture du score de Christian Kouame. La vidéo assistance a voulu étudier une éventuelle position de hors-jeu, mais les arbitres présents dans la cabine de Tubize n'ont jamais su tracer la ligne nécessaire. "C'était bien trop long. Nous avons attendu pendant près de cinq minutes, c'est vraiment beaucoup trop. Les supporters de Zulte ont attendu la décision durant tout ce temps. Finalement, je ne pense même pas qu'ils souhaitaient une décision en leur faveur, ils voulaient juste être fixés."