Noa Lang, entre baisse de forme et attitude négative

Le Néerlandais accumule les mauvaises performances. Une mauvaise période compréhensible, mais qui ne devra pas durer trop longtemps. Comme ses sautes d'humeur.

Ce samedi soir, le Club de Bruges s'est largement imposé sur la pelouse de Seraing. Un score large, lourd pour les Métallos mais absolument en adéquation avec le rapport de force entre les deux équipes.

Durant ce match, les joueurs offensif du Club se sont bien amusés... tous? Non, puisque Noa Lang a plutôt été transparent. Depuis plusieurs semaines, il est en dessous du niveau qui était le siens en 2021. Repositionné en pointe, il n'a plus vraiment l'espace devant lui et doit jouer dos au but, ce qui n'est pas sa force. De plus, il doit revenir dans le coup après un test positif au Covid et une légère blessure.

Ce samedi, malheureusement, il s'est une nouvelle fois bien mal distingué. En effet, lors de son remplacement, il a directement pris la direction des vestiaires sans passer par le petit banc. Un début d'incendie qui a directement été éteint par Alfred Schreuder. "Je pense qu'il était surtout déçu de sa prestation", a déclaré le coach néelandais en conférence de presse.

C'est malheureusement un nouveau grain de sable dans le rouage de Lang, qui n'a pas besoin de cela au niveau de son image. Le Club a surtout besoin de retrouver son numéro 10 au meilleur de sa forme.