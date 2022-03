Mignolet ne veut regarder... que le Club de Bruges: "On n'est pas maître des résultats de l'Union"

Simon Mignolet est heureux de la victoire ses siens mais ne veut pas se focaliser sur l'Union.

Alors que les Brugeois étaient déjà sur la pelouse de Seraing pour préparer la rencontre, Undav trouvait la lucarne d'Ilic pour donner la victoire aux hommes de Felice Mazzù qui ont eu temporairement 10 points d'avance sur le Club de Bruges.

Pour Simon Mignolet, il ne faut absolument pas s'occuper de l'Union, comme il l'a déclaré après la rencontre et dans des propos relayés par la Dernière Heure Les Sports."Heureusement, je n’ai pas regardé les trente dernières minutes car j’étais en train de m’échauffer. Il ne faut pas les regarder. Notre tâche, c’est de gagner nos rencontres et de prendre un maximum de points. On verra ensuite comment l’écart évolue. Les résultats de l’Union, on ne peut pas les contrôler."

Il reste, comme à l'Union, 4 rencontres au Club de Bruges et non des moindres: à Ostende, contre Genk, au Beerschot et contre le KV Malines.