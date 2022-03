Youssef Maziz et le néant offensif des Métallos: "L'équipe est souvent coupée en deux"

Youssef Maziz et les Métallos ont pris une grosse claque ce samedi soir. En plus du scénario du match, tout a été très compliqué pour les hommes de Garcia.

Très peu d'occasions, 5 buts encaissés, et beaucoup de difficultés dans le jeu: le RFC Seraing n'a pas existé contre le Club de Bruges. Youssef Maziz le sait et son analyse de la rencontre donne des signes d'impuissance.

"C'est compliqué... c'est normal après une lourde défaite. On savait qu'on allait jouer une grosse équipe, qui va jouer le titre jusqu'au bout. Mais il faut se relever, il nous reste 4 matches à jouer, il faut se battre jusqu'au bout. Nous avons 5 points de retard sur l'équipe devant nous, tout est encore possible".

On a l'impression que dans cette rencontre, le RFC seraing n'a pas réellement pu tenter sa chance, ni même voulu: "On a des regrets... on a voulu défendre, bloc médian voir bloc bas. Malheureusement, ce but est tombé assez tôt. On avait tellement envie de bien défendre".

Il aurait aussi fallu attaquer: "C'est vrai que l'équipe est souvent coupée en deux. On essaie de ne pas prendre de but mais on est seuls devant avec Georges ou Antoine. Comme je le dis souvent, on attaque à 11 et on défend à 11...".

Ce qui est un fait, c'est que Seraing n'a plus marqué depuis 6 rencontres. Cela commence à faire beaucoup.