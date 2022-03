Hein Vanhaezebrouck ne tarit pas d'éloges à l'égard de ses remplaçants : "On voit que ça peut aussi bien se passer avec d'autres joueurs"

La Gantoise a gagné 0-2 au Beerschot en laissant des pièces maîtresses sur le banc. Leurs remplaçants ont fait un excellent travail.

La Gantoise a commencé le match avec cinq joueurs vedettes : Depoitre, Kums, Tissoudali, Odjidja et Ngadeu. Vanhaezebrouck était satisfait de ce que les remplaçants ont montré. "A l'exception de cette occasion pour Shankland juste avant la mi-temps, nous n'avons pratiquement rien donné et nous contrôlions parfaitement le match, je suis donc très satisfait de la performance. Vous pouvez voir qu'avec d'autres gars, ça peut aussi bien se passer", a confié un Hein Vanhaezebrouck satisfait.

"Nous n'avons pas joué avec le frein à main, mais il ne faut pas non plus vouloir aller constamment de l'avant. Si l'adversaire est là, avec beaucoup de monde, il s'agit de choisir les bons moments. Et c'est aussi une qualité. C'est aussi y aller à fond, mais de manière rationnelle", a conclu le coach des Buffalos.