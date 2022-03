Jordan Torunarigha, l'adaptation éclair

Arrivé à La Gantoise cet hiver, l'Allemand est déjà comme un poisson dans l'eau.

A la fin du mercato hivernal, La Gantoise a annoncé le prêt jusqu'à la fin de la saison du défenseur du Hertha Berlin et coéquipier de Dedryck Boyata, Jordan Torunarigha. Si l'arrivée de l'international avec l'équipe olympique de la Mannschaft (3 sélections) n'avait pas fait grand bruit à l'époque, l'on s'est vite rendu compte de ses qualités.

Torunarigha est ce que l'on pourrait appeler un renfort hivernal en puissance. En effet, cette fenêtre de transferts est souvent mise à profit par les clubs pour apporter des ajustements, quelques corrections à leur effectif. Les joueurs sont alors recrutés dans l'optique de directement jouer et d'apporter un "plus" à l'équipe.

Et le cas du défenseur central répond pour l'instant à ces attentes. Titularisé dès le 6 février pour le duel remporté à Bruges (1-2), il a directement répondu présent face à une équipe redoutable dans les transmissions et les combinaisons. Au fur et à mesure des rencontres, il a apporté son expérience, ses capacités à bloquer les espaces, sa science du placement et sa puissance à la défense gantoise. Sur 7 matchs possibles en Pro League, il en débuté 4 et a disputé 405 minutes sur 630 possibles. Il fait donc partie intégrante de cette équipe, qui d'ailleurs n'encaisse pratiquement plus lorsque l'Allemand est aligné : seulement deux buts encaissés en 5 matchs de championnat. Pareil en Coupe de Belgique, où il a offert une prestation 5 étoiles lors du retour face au Club de Bruges.

Une solution de plus en défense

Son profil, de plus que son expérience forte de 73 matchs de Bundesliga, permet à Hein Vanhaezebrouck d'être un peu plus flexible dans ses choix tactiques concernant sa défense. Comme on l'a vu, il peut aligner ou faire monter Godeau, placer Hanche-Olsen au centre ou à droite, tandis que Ngadeu est un taulier indéboulonnable. Okumu est aussi une solution dans cette défense à 3.

Dans ce sens, l'idée d'aller chercher un joueur qui présente autant de garanties permet tout simplement de solidifier la défense, mais de la fluidifier dans sa composition également. De plus, Gand doit maintenant jouer le top 4, l'Europe et la finale de la Coupe. Autant dire qu'avoir le luxe de pouvoir compter sur plusieurs axiaux de qualité ne se refuse pas.

Pour l'instant, donc, une excellente opération pour le club, mais aussi pour le joueur qui ne jouait plus beaucoup à l'Hertha et qui retrouve du temps de jeu pour se montrer. Il ne faut pas oublier que sa valeur marchande, actuellement à 5 millions d'euros, était évaluée fut un temps à 13 millions et pourrait augmenter à nouveau. Ce prêt pourrait donc être un véritable tremplin pour Torunarigha.