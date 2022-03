La tournante gantoise a porté ses fruits, Hein Vanhaezebrouck est "très satisfait"

Le coach des Buffalos avait laissé des cadres au repos, les "remplaçants" ont répondu présent sur la pelouse du Beerschot.

Entre deux matchs européens et avant de défier Anderlecht, la Gantoise a su sortir du piège tendu par le Beerschot, dimanche soir, grâce à des buts de Julien De Sart et de Darko Lemajic. Un succès tranquille, acquis alors que Sven Kums, Vadis Odjidja, Tarik Tissoudali et Laurent Depoitre étaient tous sur le banc en début de rencontre.

De quoi réjouir Hein Vanhaezebrouck qui a fait le bon choix en faisant souffler certains cadres. "À part une occasion pour Shankland juste avant la pause, on a eu un contrôle total sur la rencontre. Je suis vraiment très satisfait de cette prestation. D'autant qu'on voit que même avec d'autres gars, ça tourne bien", se félicite le coach gantois.

Les Buffalos en profitent pour se rapprocher du top 4, avant un match capital contre Anderlecht. Mais avant ça, La Gantoise va mettre le cap sur la Conference League et le huitième de finale retour de jeudi contre le PAOK.